***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.06.2023 14:18
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Değerleme Kuruluşları SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
III-55.1 sayılı Portföy Yönetimi Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Portföy Yönetim Tebliği) 9. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Fon portföyünün girişim sermayesi yatırımları dışında kalan kısmı aşağıda "Fonun yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar" başlığında belirtilen işlemlerde değerlendirilecektir. Bu nedenle portföy yöneticisi görevlendirilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162191
BIST
'
15:085.722
En Düşük
|Değişim
|: 2,50%
|| 139,50
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:0825,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,6907
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:0828,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,9617
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3954
En Düşük
27,5490
15:081.608,89
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 49,36
|Açılış
|: 1.608,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:08
|GARFA
|38,28
|11.704.554
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|19.895.999
|% 10,00
|
|ACSEL
|71,55
|30.123.350
|% 9,99
|
|CLEBI
|603,50
|93.184.890
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|POLTK
|2.633,00
|43.094.847
|% -4,06
|
|BURVA
|65,25
|21.038.437
|% -3,90
|
|BURCE
|162,90
|23.245.602
|% -2,86
|
|UFUK
|64,50
|3.200.320
|% -2,57
|
|THYAO
|189,80
|6.312.195.549
|% 2,76
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|ASTOR
|59,90
|2.020.510.550
|% 7,16
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|EKGYO
|7,42
|786.320.785
|% 1,92
|
|ISCTR
|14,09
|1.390.252.514
|% 3,22
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9036
|25,9212
|% 2,74
|
|Euro
|28,2398
|28,3954
|% 3,51
|
|Sterlin
|32,8304
|32,9951
|% 2,66
|
|Frank
|28,9164
|29,0906
|% 3,15
|
|Riyal
|6,8845
|6,9190
|% 2,63
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|10,04
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|49,36
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.609
|10.884
|316,79
|
|Yarım
|5.143
|5.287
|260,00
|
|Çeyrek
|2.580
|2.643
|129,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,04
|19,06
|0,84
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|0,63
|
Seans Raporu
15:08
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-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 75 artarak (% 2.55 ) 6, 393
-
15:23XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 50, 686.00 milyon TL de
-
15:22ISSEN
Yüzde 5.82 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 165, 995 adet işlem
-
15:21FORTE
Yüzde 8.87 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 185, 736 adet işlem
-
15:20AKFYE
Yüzde 5.65 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 261, 240 adet işlem