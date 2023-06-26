***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerDeğerleme Kuruluşları SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarIII-55.1 sayılı Portföy Yönetimi Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Portföy Yönetim Tebliği) 9. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Fon portföyünün girişim sermayesi yatırımları dışında kalan kısmı sadece Fon'a likidite sağlanması amacıyla i) vadesiz, vadeli mevduat ve katılma hesabında (TL/döviz), ii) Para piyasası yatırım fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları yatırım fonlarının katılma payları ile sınırlı olarak yatırım fonu katılma paylarında, iii) Repo ve ters repo işlemlerinde, iv) Takasbank para piyasası işlemlerinde değerlendirileceğinden portföy yöneticisi görevlendirilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162195BIST