***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2023 18:06
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 01.09.2023 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195413
BIST
'
18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0666
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,8092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0916
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.672,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 17,91
|Açılış
|: 1.672,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|46.951.358
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|BAYRK
|11,30
|16.418.612
|% -5,75
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ASTOR
|139,00
|3.558.468.565
|% -0,29
|
|EUPWR
|221,90
|2.251.998.034
|% 0,86
|
|KLSER
|97,80
|2.026.599.721
|% 9,95
|
|ENERY
|169,70
|1.666.751.462
|% 9,98
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|CANTE
|18,60
|1.218.034.096
|% 3,22
|
|SEGYO
|3,92
|222.357.164
|% 6,52
|
|PSGYO
|5,10
|281.648.292
|% 8,97
|
|BERA
|15,36
|710.976.652
|% 5,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9787
|26,9877
|% 0,26
|
|Euro
|28,8003
|28,8155
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,3586
|33,5259
|% 0,08
|
|Frank
|29,9788
|30,1594
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1716
|7,2076
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|16,74
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|16,01
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.059
|11.160
|27,00
|
|Yarım
|5.547
|5.603
|13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|0,50
|
|B. Petrol
|93,49
|93,49
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL