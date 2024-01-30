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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.01.2024 17:49
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243738


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 88,00 583.608.274 % 10,00  
BYDNR 32,78 119.159.981 % 10,00  
BURVA 115,50 52.146.716 % 10,00  
MRSHL 2.002,00 348.717.848 % 10,00  
MIPAZ 78,10 44.400.548 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,3508 30,3537 % 0,03  
Euro 32,9269 32,9382 % 0,12  
Sterlin 38,3083 38,5005 % -0,37  
Frank 35,0015 35,2124 % -0,24  
Riyal 8,0704 8,1109 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,00 23,04 % 0,66  
Platin 918,87 920,15 % 0,66  
Paladyum 972,90 978,99 % 0,66  
Brent Pet. 81,55 81,55 % 0,66  
Altın Ons 2.031,33 2.031,70 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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