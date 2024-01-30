***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243744BIST