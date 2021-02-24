***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanOmurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Şirket Ortağım Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanOmurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi11/02/2021AçıklamalarOmurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetimi A.Ş. Şirket Ortağım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu isim değişikliği01/02/2021 tarihli E-12233903-320.04-1134 sayılı SPK yazısıyla Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912164BIST