***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
24.02.2021 15:29
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Şirket Ortağım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/02/2021
Açıklamalar
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetimi A.Ş. Şirket Ortağım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu isim değişikliği
01/02/2021 tarihli E-12233903-320.04-1134 sayılı SPK yazısıyla Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912164
BIST
15:271.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
15:277,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0579
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
15:278,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0811
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
15:27416,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,83
|Açılış
|: 416,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler15:25
|PKENT
|1.760,00
|4.977.454
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|1.150.677
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|7.719.622
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|6.877.630
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|78.519.446
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,09
|76.507.751
|% -9,91
|
|MEGAP
|8,09
|76.507.751
|% -9,91
|
|THYAO
|13,03
|1.642.833.609
|% 0,08
|
|KOZAL
|137,10
|1.555.380.975
|% 2,77
|
|SASA
|39,92
|1.544.116.532
|% 9,91
|
|PGSUS
|85,65
|1.107.116.106
|% 1,78
|
|PETKM
|5,23
|1.056.906.650
|% -3,68
|
|IHLAS
|0,92
|273.258.054
|% -7,07
|
|EKGYO
|2,36
|673.415.474
|% 0,85
|
|TSKB
|1,82
|393.740.253
|% 1,11
|
|ODAS
|4,12
|862.493.271
|% 3,52
|
|PETKM
|5,23
|1.056.906.650
|% -3,68
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1591
|7,1621
|% 0,80
|
|Euro
|8,7121
|8,7178
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,1019
|10,1526
|% 1,03
|
|Frank
|7,8677
|7,9151
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9039
|1,9134
|% 0,77
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,70
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|46,00
|
|Tam
|2.758
|2.830
|43,54
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|21,06
|
|Çeyrek
|669
|685
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|65,29
|65,29
|0,81
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:39TSGYO
Yüzde 5.17 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 558 adet işlem
-
15:38BRKSN
Yüzde 7.12 oranında artışla 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 657, 946 adet işlem
-
15:37MNDRS
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 122, 348 adet işlem
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 02 artarak (% 0.30 ) 1, 324
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15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, BALAT, METUR, YYAPI, POLTK, MERIT, CASA, PKENT, DOBUR, IDEAS