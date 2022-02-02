***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanOmurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım FonuYeni UnvanOmurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi26/01/2022AçıklamalarOmurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu isim değişikliği 14/01/2022 tarihli E-12233903-315.04-15826 sayılı SPK yazısıyla Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999032BIST