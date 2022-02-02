***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
02.02.2022 17:45
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/01/2022
Açıklamalar
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu isim değişikliği 14/01/2022 tarihli E-12233903-315.04-15826 sayılı SPK yazısıyla Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999032
BIST
14:151.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.988
14:1513,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1027
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
14:1515,3322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0912
|Açılış
|: 15,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
14:15787,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,37
|Açılış
|: 787,10
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler14:15
|PKENT
|369,20
|32.600.208
|% 9,98
|
|SERVE
|17,24
|681.340
|% 9,53
|
|PARSN
|38,66
|89.236.183
|% 7,99
|
|ATSYH
|11,49
|265.876
|% 7,38
|
|GESAN
|19,37
|105.096.533
|% 7,08
|
|ORCAY
|57,25
|29.347.565
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|7.403.244
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,10
|1.328.376
|% -7,72
|
|KAPLM
|52,25
|8.289.525
|% -6,86
|
|YBTAS
|17.500,00
|461.719
|% -6,32
|
|THYAO
|27,96
|1.709.078.194
|% 0,58
|
|GARAN
|12,03
|1.156.196.200
|% -2,12
|
|YKBNK
|4,21
|1.075.125.803
|% -2,77
|
|KRDMD
|11,63
|760.550.393
|% -0,60
|
|AKBNK
|7,94
|565.697.876
|% -2,22
|
|YKBNK
|4,21
|1.075.125.803
|% -2,77
|
|TSKB
|1,58
|224.226.861
|% -1,86
|
|GARAN
|12,03
|1.156.196.200
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,46
|196.349.141
|% 1,23
|
|AKBNK
|7,94
|565.697.876
|% -2,22
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5715
|13,5766
|% 0,76
|
|Euro
|15,3178
|15,3322
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,3555
|18,4476
|% 0,68
|
|Frank
|14,6632
|14,7516
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6081
|3,6262
|% 0,76
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,48
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,60
|
|Cumhuriyet
|5.232
|5.311
|10,00
|
|Tam
|5.207
|5.339
|9,47
|
|Yarım
|2.517
|2.583
|4,58
|
|Çeyrek
|1.262
|1.291
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|-1,11
|