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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

02.02.2022 17:45
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/01/2022
Açıklamalar

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım  Fonu isim değişikliği 14/01/2022 tarihli E-12233903-315.04-15826 sayılı SPK yazısıyla Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım  Fonu olarak onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999032


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Yarım 2.517 2.583 4,58  
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