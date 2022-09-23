***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
23.09.2022 17:36
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
19/09/2022
Açıklamalar
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu isim değişikliği 05/09/2022 tarihli E-12233903-315.04-25645 sayılı SPK yazısıyla Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064994
BIST
17:273.291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,63
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:2718,4191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1005
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4191
En Düşük
18,3035
17:2717,9022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1391
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8875
17:27974,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,83
|Açılış
|: 974,06
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:25
|KRPLS
|7,37
|190.745.459
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.017.649
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.865.528
|% 10,00
|
|VESTL
|35,76
|1.205.727.483
|% 9,96
|
|DESA
|28,74
|17.656.503
|% 9,95
|
|OZRDN
|19,35
|30.213.935
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.487.286
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.584.415
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|9.209.850
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|29.725.691
|% -9,96
|
|THYAO
|70,75
|4.468.134.589
|% -0,77
|
|SASA
|61,00
|2.813.220.872
|% 5,08
|
|SAHOL
|27,18
|1.755.705.066
|% -0,29
|
|SISE
|27,08
|1.531.608.317
|% -1,60
|
|VAKBN
|7,61
|1.498.332.465
|% -1,81
|
|EKGYO
|3,98
|1.407.249.139
|% -1,24
|
|ZOREN
|4,49
|1.069.391.485
|% 5,90
|
|VAKBN
|7,61
|1.498.332.465
|% -1,81
|
|HALKB
|7,65
|1.261.255.236
|% -1,92
|
|DOHOL
|5,28
|839.734.103
|% 0,57
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4082
|18,4147
|% 0,52
|
|Euro
|17,9068
|17,9184
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,1655
|20,2667
|% -1,85
|
|Frank
|18,7411
|18,8540
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8784
|4,9029
|% 0,56
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,30
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.659
|6.770
|8,00
|
|Yarım
|3.237
|3.300
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,44
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|-4,55
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40IZMDC
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 651, 234 adet işlem
-
17:39KRSTL
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 079, 200 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 3, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 47, 162.00 milyon TL de
-
17:38SKBNK
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 749, 553 adet işlem
-
17:37HKTM
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 33.92 lira fiyatla işlem gören hissede 919, 497 adet işlem