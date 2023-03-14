***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanOMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADDRESS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUYeni UnvanOMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DIGITAL TRANSFORMATION GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi08/03/2023AçıklamalarOmurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetimi A.Ş. Address Girişim Sermayesi Yatırım Fonu isim değişikliği 28/02/2023 tarihli E-12233903-320.04-33925 sayılı SPK yazısıyla Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Digital Transformation Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124500BIST