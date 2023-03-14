***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
14.03.2023 17:45
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADDRESS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yeni Unvan
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DIGITAL TRANSFORMATION GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
08/03/2023
Açıklamalar
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetimi A.Ş. Address Girişim Sermayesi Yatırım Fonu isim değişikliği 28/02/2023 tarihli E-12233903-320.04-33925 sayılı SPK yazısıyla Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Digital Transformation Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124500
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.163,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9689
|18,9786
|% 0,06
|
|Euro
|20,3498
|20,3547
|% -0,01
|
|Sterlin
|23,0000
|23,1153
|% -0,15
|
|Frank
|20,6565
|20,7809
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0380
|5,0632
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.925
|-33,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|80,29
|80,29
|-0,48
|