***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.02.2021 15:28
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Güncellenen İhraç Belgesi tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912162
BIST
15:181.517
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:18
|PKENT
|1.760,00
|4.975.694
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|1.149.665
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.877.630
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|7.718.193
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|78.349.047
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,09
|76.304.709
|% -9,91
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|MEGAP
|8,09
|76.304.709
|% -9,91
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|THYAO
|13,02
|1.638.746.592
|% 0,00
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|KOZAL
|137,10
|1.543.633.640
|% 2,77
|
|SASA
|39,38
|1.411.525.419
|% 8,43
|
|PGSUS
|85,80
|1.100.167.339
|% 1,96
|
|PETKM
|5,23
|1.047.944.812
|% -3,68
|
|EKGYO
|2,35
|670.798.835
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,91
|259.951.538
|% -8,08
|
|TSKB
|1,81
|392.045.605
|% 0,56
|
|ODAS
|4,10
|811.780.114
|% 3,02
|
|PETKM
|5,23
|1.047.944.812
|% -3,68
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1598
|7,1654
|% 0,85
|
|Euro
|8,7138
|8,7206
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,1012
|10,1518
|% 1,02
|
|Frank
|7,8678
|7,9152
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9041
|1,9137
|% 0,79
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,72
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,19
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|46,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|43,54
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|21,06
|
|Çeyrek
|669
|685
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,77
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