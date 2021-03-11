Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.03.2021 16:07



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                         OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantı Tarihi                      : 01/03/2021
Karar No                               : 2021/7 
Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:
1.      Şirketimizin 15.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin 5.500.000,00 TL'den 6.000.000,00 TL'ye artırılmasına,
2.      Artırılan 500.000,00 TL'nin her biri 1 TL değerinde 500.000 adet nama yazılı, imtiyazsız pay şeklinde ihraç edilmesine, bu paylara ilişkin rüçhan haklarında herhangi bir sınırlama olmamasına, paylara ilişkin herhangi bir prim kaydı getirilmemesine ve sermaye artırımının itibari değer üzerinden gerçekleştirilmesine,
3.   Yapılacak sermaye artırımında Şirketimiz paydaşlarından Omurga Park Gayrimenkul Anonim Şirketi bir kısım rüçhan hakkından feragat ettiğini almış olduğunu bir yönetim kurulu kararı ile Şirketimize bildirmiş olduğundan, artırılan sermayenin
250.000,00 TL'lik kısmının OMURGA PARK GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
80.000,00 TL'lik kısmının MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU
80.000,00 TL'lik kısmının MEHMET ERKTİN
80.000,00 TL'lik kısmının AYDONAT ATASEVER ve
10.000,00 TL'lik kısmının OĞUZ KÖSEBAY tarafından nakden karşılanmasına,
4.      İşbu kararın KAP'nda yayınlanmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan         Yönetim Kurulu Başkan Vekili          Yönetim Kurulu Üyesi  
     Mehmet Erktin                            Zafer Tolga Kabataş                  Muhlis Burak Divanlıoğlu
  Yönetim Kurulu Üyesi                                                                      Yönetim Kurulu Üyesi                  
      Aydonat Atasever                                                                                Oğuz Kösebay
Yönetim Kurulu Üyesi                                                                  Yönetim Kurulu Üyesi
      Kemal Kabataş                                                                               Mehmet Kösebay




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917286


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:301.559
Değişim :  -0,38% |  -5,87
Açılış :  1.575  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.580 En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler17:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 27,50 569.624 % 10,00  
DITAS 18,30 51.323.825 % 9,98  
RTALB 23,60 134.837.468 % 9,97  
SANKO 10,92 29.753.159 % 9,97  
TRILC 16,10 1.394.952 % 9,97  
daha fazla
17:30 Alış Satış %  
Dolar 7,5289 7,5357 % 0,42  
Euro 8,9953 9,0075 % 0,58  
Sterlin 10,4710 10,5235 % 0,59  
Frank 8,0953 8,1441 % 0,83  
Riyal 2,0005 2,0105 % 0,44  
daha fazla
17:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.724 -2,04  
Altın Gr. 416 417 0,80  
Cumhuriyet 2.777 2.819 9,00  
Tam 2.752 2.824 -1,13  
Yarım 1.330 1.366 -0,55  
Çeyrek 667 683 -0,28  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 -0,23  
Gümüş Gr. 6,30 6,30 -0,01  
B. Petrol 68,91 68,91 1,01  
Seans Raporu 17:30
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru