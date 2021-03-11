***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIToplantı Tarihi : 01/03/2021Karar No : 2021/7Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:1. Şirketimizin 15.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin 5.500.000,00 TL'den 6.000.000,00 TL'ye artırılmasına,2. Artırılan 500.000,00 TL'nin her biri 1 TL değerinde 500.000 adet nama yazılı, imtiyazsız pay şeklinde ihraç edilmesine, bu paylara ilişkin rüçhan haklarında herhangi bir sınırlama olmamasına, paylara ilişkin herhangi bir prim kaydı getirilmemesine ve sermaye artırımının itibari değer üzerinden gerçekleştirilmesine,3. Yapılacak sermaye artırımında Şirketimiz paydaşlarından Omurga Park Gayrimenkul Anonim Şirketi bir kısım rüçhan hakkından feragat ettiğini almış olduğunu bir yönetim kurulu kararı ile Şirketimize bildirmiş olduğundan, artırılan sermayenin250.000,00 TL'lik kısmının OMURGA PARK GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ80.000,00 TL'lik kısmının MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU80.000,00 TL'lik kısmının MEHMET ERKTİN80.000,00 TL'lik kısmının AYDONAT ATASEVER ve10.000,00 TL'lik kısmının OĞUZ KÖSEBAY tarafından nakden karşılanmasına,4. İşbu kararın KAP'nda yayınlanmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet Erktin Zafer Tolga Kabataş Muhlis Burak DivanlıoğluYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiAydonat Atasever Oğuz KösebayYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiKemal Kabataş Mehmet Kösebayhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917286BIST