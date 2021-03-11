***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.03.2021 16:07
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantı Tarihi : 01/03/2021
Karar No : 2021/7
Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:
1. Şirketimizin 15.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin 5.500.000,00 TL'den 6.000.000,00 TL'ye artırılmasına,
2. Artırılan 500.000,00 TL'nin her biri 1 TL değerinde 500.000 adet nama yazılı, imtiyazsız pay şeklinde ihraç edilmesine, bu paylara ilişkin rüçhan haklarında herhangi bir sınırlama olmamasına, paylara ilişkin herhangi bir prim kaydı getirilmemesine ve sermaye artırımının itibari değer üzerinden gerçekleştirilmesine,
3. Yapılacak sermaye artırımında Şirketimiz paydaşlarından Omurga Park Gayrimenkul Anonim Şirketi bir kısım rüçhan hakkından feragat ettiğini almış olduğunu bir yönetim kurulu kararı ile Şirketimize bildirmiş olduğundan, artırılan sermayenin
250.000,00 TL'lik kısmının OMURGA PARK GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
80.000,00 TL'lik kısmının MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU
80.000,00 TL'lik kısmının MEHMET ERKTİN
80.000,00 TL'lik kısmının AYDONAT ATASEVER ve
10.000,00 TL'lik kısmının OĞUZ KÖSEBAY tarafından nakden karşılanmasına,
4. İşbu kararın KAP'nda yayınlanmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Erktin Zafer Tolga Kabataş Muhlis Burak Divanlıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Aydonat Atasever Oğuz Kösebay
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Kabataş Mehmet Kösebay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917286
BIST