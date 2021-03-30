***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2021 11:46
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncellenen İhraç Belgesi tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921711
BIST
13:061.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,43
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.401
En Düşük
1.380
13:068,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1611
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
13:069,8269
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1592
|Açılış
|: 9,7650
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,8331
En Düşük
9,6398
13:06455,15
En Yüksek
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|: 0,93%
|| 4,21
|Açılış
|: 455,15
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler13:04
|VANGD
|6,93
|9.802.564
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|5.861.885
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.743.317
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|77.352.224
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.667.359
|% 9,95
|
|DENGE
|7,33
|1.868.978
|% -9,95
|
|SANEL
|5,08
|1.820.209
|% -8,96
|
|IDEAS
|82,00
|2.630.808
|% -8,89
|
|ATSYH
|4,30
|131.767
|% -8,51
|
|UZERB
|49,70
|159.034
|% -8,22
|
|FROTO
|193,20
|736.175.400
|% 4,43
|
|GARAN
|6,84
|518.328.510
|% -0,73
|
|THYAO
|12,48
|478.034.071
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,75
|433.169.755
|% 6,16
|
|EKGYO
|1,93
|414.534.831
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|414.534.831
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,12
|119.535.010
|% -1,75
|
|GARAN
|6,84
|518.328.510
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,17
|162.307.880
|% -0,91
|
|OSTIM
|3,06
|203.657.289
|% 2,34
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3553
|8,3594
|% 1,95
|
|Euro
|9,8176
|9,8271
|% 1,65
|
|Sterlin
|11,4591
|11,5165
|% 1,95
|
|Frank
|8,8285
|8,8817
|% 1,66
|
|Riyal
|2,2202
|2,2313
|% 1,96
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,10
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,27
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|41,00
|
|Tam
|2.998
|3.076
|39,70
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|19,20
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|-0,26
|