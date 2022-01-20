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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

20.01.2022 15:26
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu, 14/01/2022 tarih ve E-12233903-315.04-15826 sayılı yazısı ile Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzük/ihraç belgesinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, ilgili değişiklik 24.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur. 
 
    
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995368


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