***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 17:54
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OGC - Omurga Çatı GYF İhraç belgesi tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062011
BIST
17:473.523
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 85,19
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:4718,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:4718,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:471.006,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.006,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:45
|GARAN
|26,18
|2.874.062.682
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.401.892.862
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.975.506.451
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|58.853.538
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,08
|42.478.287
|% -7,44
|
|MEDTR
|24,60
|33.379.116
|% -6,68
|
|MTRKS
|35,60
|50.176.648
|% -6,66
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,04
|14.944.241.707
|% 5,87
|
|YKBNK
|9,22
|9.149.934.180
|% 8,34
|
|EREGL
|32,64
|8.077.571.263
|% 5,63
|
|THYAO
|73,55
|5.930.756.432
|% 0,75
|
|SISE
|26,24
|5.444.590.951
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,12
|5.200.993.428
|% 4,70
|
|YKBNK
|9,22
|9.149.934.180
|% 8,34
|
|AKBNK
|16,04
|14.944.241.707
|% 5,87
|
|ISCTR
|12,44
|3.975.506.451
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.793.219.807
|% 9,95
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2246
|18,2493
|% 0,14
|
|Euro
|18,3195
|18,3233
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0854
|21,1912
|% 0,86
|
|Frank
|18,9199
|19,0338
|% 1,12
|
|Riyal
|4,8394
|4,8637
|% 0,07
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,26
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,36
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.757
|6.839
|10,00
|
|Yarım
|3.293
|3.343
|5,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.670
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,72
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|91,63
|91,63
|2,48
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152