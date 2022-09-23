***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.09.2022 12:15
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OGI Fonu ihraç belgesi tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064843
BIST
12:063.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 25,47
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.290
12:0618,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0858
|Açılış
|: 18,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4059
En Düşük
18,3035
12:0617,9813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0600
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9487
12:06983,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 983,46
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
982,53
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KRPLS
|7,37
|177.212.871
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|136.917.727
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.649.111
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|144.555.772
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,96
|87.013.888
|% 9,09
|
|ULUFA
|7,11
|39.505.110
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|6.851.293
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|16.252.887
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|10.591.810
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|30.669.765
|% -9,91
|
|THYAO
|71,75
|1.733.560.680
|% 0,63
|
|SASA
|60,10
|1.025.589.433
|% 3,53
|
|SAHOL
|27,72
|975.814.498
|% 1,69
|
|EKGYO
|4,04
|944.497.026
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,67
|877.865.713
|% -1,03
|
|EKGYO
|4,04
|944.497.026
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,67
|877.865.713
|% -1,03
|
|ZOREN
|4,44
|459.686.939
|% 4,72
|
|HALKB
|7,76
|746.185.096
|% -0,51
|
|CEMAS
|1,63
|128.363.358
|% 5,16
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3922
|18,4044
|% 0,47
|
|Euro
|17,9699
|17,9813
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5286
|20,6316
|% -0,09
|
|Frank
|18,6672
|18,7797
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8785
|4,9029
|% 0,56
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-8,36
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|6.625
|6.725
|-11,00
|
|Tam
|6.651
|6.732
|-30,00
|
|Yarım
|3.241
|3.286
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,08
|
|B. Petrol
|88,81
|88,81
|-1,65
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:20KERVT
Yüzde 5.80 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 280, 278 adet işlem
-
12:19ZOREN
Yüzde 4.72 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 678, 368 adet işlem
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TUPRS, HALKB
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 56 artarak (% 0.87 ) 2, 950
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SOKM, KRPLS, ULUSE, ULKER