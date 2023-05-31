***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOMGIO-Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. GIO Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 31.05.2023 Tarihli Fon Birim Fiyatı 1.075.629,273738 TL dir.Ayrıca, Fon'un 31.05.2023 tarihi itibarıyla Referans Fiyatı 1.075.629,273738 TL dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155089BIST