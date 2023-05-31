***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOMDBE-Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. DBE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 31.05.2023 Tarihli Fon Birim Fiyatı 101.953,756700 TL dir.Ayrıca, Fon'un 31.05.2023 tarihi itibarıyla Referans Fiyatı 101.953,756700 TL'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155092BIST