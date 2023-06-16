Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.06.2023 16:46
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

OMGIO-Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. GIO Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 16.06.2023 Tarihli Fon Birim Fiyatı 1.075.236,517071 TL dir.
Ayrıca, Fon'un 16.06.2023 tarihi itibarıyla Referans Fiyatı 1.075.236,517071 TL dir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159453


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:595.485
Değişim :  -0,20% |  -10,78
Açılış :  5.519  
Önceki Kapanış :  5.495  
En Düşük
5.467 En Yüksek
5.566
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKME 17,60 39.270.597 % 10,00  
AVHOL 66,55 105.870.136 % 10,00  
BMSTL 61,05 112.097.602 % 10,00  
INGRM 585,20 55.831.821 % 10,00  
KAPLM 89,10 38.018.811 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 23,6265 23,6789 % 0,13  
Euro 25,8241 25,8650 % 0,01  
Sterlin 30,1939 30,3453 % 0,13  
Frank 26,3343 26,4929 % -0,35  
Riyal 6,2844 6,3159 % -0,08  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.961 2,88  
Altın Gr. 1.488 1.489 -0,90  
Cumhuriyet 9.881 10.030 106,00  
Tam 9.837 10.092 105,10  
Yarım 4.805 4.887 3,00  
Çeyrek 2.403 2.444 2,00  
Gümüş.Ons 24,08 24,10 0,20  
Gümüş Gr. 18,23 18,24 0,06  
B. Petrol 75,92 75,92 0,25  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru