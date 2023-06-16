***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarOMDBE-Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. DBE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 16.06.2023 Tarihli Fon Birim Fiyatı 101.931,851703 TL dir.Ayrıca, Fon'un 16.06.2023 tarihi itibarıyla Referans Fiyatı 101.931,851703 TL dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159454BIST