***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2023 16:47
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OMDBE-Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. DBE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 16.06.2023 Tarihli Fon Birim Fiyatı 101.931,851703 TL dir.
Ayrıca, Fon'un 16.06.2023 tarihi itibarıyla Referans Fiyatı 101.931,851703 TL dir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159454
BIST
17:595.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,78
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0313
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.489,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.488,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.270.597
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|105.870.136
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.097.602
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.831.821
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|32.461.182
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.267.931
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.083.238
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.141.003
|% -9,95
|
|THYAO
|180,60
|8.018.248.164
|% -1,31
|
|YKBNK
|12,82
|4.380.183.980
|% -1,31
|
|AKBNK
|18,97
|4.364.126.620
|% -1,35
|
|ISCTR
|13,52
|2.711.370.012
|% -2,03
|
|EREGL
|36,86
|2.623.102.092
|% 0,71
|
|YKBNK
|12,82
|4.380.183.980
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,23
|1.811.199.126
|% 0,84
|
|AKBNK
|18,97
|4.364.126.620
|% -1,35
|
|ISCTR
|13,52
|2.711.370.012
|% -2,03
|
|KLGYO
|2,92
|332.658.764
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6265
|23,6789
|% 0,13
|
|Euro
|25,8241
|25,8650
|% 0,01
|
|Sterlin
|30,1939
|30,3453
|% 0,13
|
|Frank
|26,3343
|26,4929
|% -0,35
|
|Riyal
|6,2844
|6,3159
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.805
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.444
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,24
|0,06
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|0,25
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem