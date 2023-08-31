***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.08.2023 09:40
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu içtüzük ve ihraç belgesi değişikliklerine ilişkin duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190395
BIST
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10:597.987
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 80,30
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
7.992
10:5926,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0312
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6100
|
26,7650
En Düşük
26,6174
10:5929,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0079
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,4213
En Düşük
29,0851
10:591.670,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.670,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler10:59
|RNPOL
|26,18
|16.878.142
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|116.597.074
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|23.324.225
|% 10,00
|
|BYDNR
|44,92
|11.267.373
|% 9,99
|
|MIATK
|291,80
|121.420.686
|% 9,99
|
|KTLEV
|50,25
|317.997.174
|% -9,95
|
|DURDO
|50,90
|28.464.827
|% -4,68
|
|EUKYO
|11,12
|2.966.366
|% -4,63
|
|YONGA
|39,96
|285.714
|% -4,08
|
|OYLUM
|7,81
|35.818.610
|% -3,82
|
|ISCTR
|22,76
|2.523.101.779
|% 2,71
|
|TUPRS
|143,10
|1.878.930.931
|% 0,63
|
|THYAO
|249,70
|1.590.292.609
|% 0,73
|
|GUBRF
|349,40
|1.562.699.260
|% 1,45
|
|ASTOR
|140,70
|1.470.936.142
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,79
|979.856.356
|% 2,81
|
|ISCTR
|22,76
|2.523.101.779
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,83
|281.214.891
|% 2,99
|
|ODAS
|13,12
|676.778.781
|% 2,90
|
|CEMAS
|3,28
|141.957.024
|% 6,49
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7119
|26,7211
|% 0,12
|
|Euro
|29,1260
|29,1596
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8554
|34,0252
|% 0,05
|
|Frank
|30,2341
|30,4162
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1020
|7,1376
|% 0,15
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|4,45
|
|Cumhuriyet
|11.307
|11.478
|122,00
|
|Tam
|11.053
|11.146
|-12,00
|
|Yarım
|5.539
|5.594
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.797
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,12
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:14BRLSM
Yüzde 6.06 oranında artışla 38.86 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 078, 912 adet işlem
-
11:13KOPOL
Yüzde 4.54 oranında artışla 65.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 411 adet işlem
-
11:12KRDMA
Yüzde 4.26 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 279 adet işlem
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 77 artarak (% 0.61 ) 8, 537
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, ISCTR