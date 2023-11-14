***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.11.2023 10:12
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OMGIO-Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. GIO Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 14.11.2023 Tarihli Fon Birim Fiyatı 1.509.765,730813 TL dir.
Ayrıca, Fon'un 14.11.2023 tarihi itibarıyla Referans Fiyatı 1.509.765,730813 TL dir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217707
BIST
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12:147.600
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 31,33
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:1428,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0411
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:1430,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0769
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:141.791,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.791,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:12
|PENTA
|22,22
|132.571.370
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.695.222.917
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|25.072.963
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|IHGZT
|1,35
|60.558.815
|% -6,90
|
|THYAO
|235,50
|3.365.141.147
|% 1,42
|
|MIATK
|815,00
|2.695.222.917
|% 9,99
|
|TUPRS
|148,90
|1.416.561.030
|% 1,29
|
|REEDR
|26,00
|1.341.461.789
|% -4,76
|
|PETKM
|20,90
|1.286.328.132
|% 3,47
|
|EKGYO
|7,24
|1.152.646.051
|% 3,28
|
|ZOREN
|5,09
|457.509.905
|% 2,21
|
|IHLAS
|1,36
|112.991.646
|% -0,73
|
|PETKM
|20,90
|1.286.328.132
|% 3,47
|
|ISCTR
|19,59
|1.157.900.874
|% -1,06
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6138
|28,6440
|% 0,19
|
|Euro
|30,6884
|30,6989
|% 0,25
|
|Sterlin
|35,0622
|35,2380
|% 0,17
|
|Frank
|31,6189
|31,8093
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6104
|7,6486
|% 0,13
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,37
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|870,91
|872,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,88
|986,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,75
|82,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.945,63
|1.945,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:12
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-
12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 1 artarak (% 0.58 ) 7, 982
-
12:26XU100
Endeks 7, 597 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 29, 334.00 milyon TL de
-
12:26GLCVY
Yüzde 6.78 oranında artışla 40.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 814 adet işlem
-
12:25BANVT
Yüzde 7.15 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 665, 042 adet işlem
-
12:24KLMSN
Yüzde 7.07 oranında artışla 30.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 804, 784 adet işlem