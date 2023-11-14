***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarOMGIO-Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. GIO Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 14.11.2023 Tarihli Fon Birim Fiyatı 1.509.765,730813 TL dir.Ayrıca, Fon'un 14.11.2023 tarihi itibarıyla Referans Fiyatı 1.509.765,730813 TL dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217707BIST