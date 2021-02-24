***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
24.02.2021 15:25
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912160
BIST
17:271.493
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -25,14
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:277,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1257
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:278,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1419
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:27416,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,05
|Açılış
|: 416,58
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|10.962.527
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|9.805.524
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.037.015
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,94
|41.405.265
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|81.912.545
|% -9,96
|
|KOZAL
|135,10
|2.196.805.854
|% 1,27
|
|THYAO
|13,03
|2.090.813.714
|% 0,08
|
|SASA
|39,72
|1.857.321.265
|% 9,36
|
|PETKM
|5,16
|1.807.286.922
|% -4,97
|
|GUBRF
|76,55
|1.801.455.962
|% -6,93
|
|EKGYO
|2,30
|1.001.886.678
|% -1,71
|
|PETKM
|5,16
|1.807.286.922
|% -4,97
|
|IHLAS
|0,90
|297.689.276
|% -9,09
|
|TSKB
|1,75
|579.225.337
|% -2,78
|
|ODAS
|4,04
|1.145.224.818
|% 1,51
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2275
|7,2309
|% 1,77
|
|Euro
|8,7724
|8,7785
|% 1,64
|
|Sterlin
|10,1819
|10,2329
|% 1,83
|
|Frank
|7,9367
|7,9845
|% 1,50
|
|Riyal
|1,9236
|1,9333
|% 1,82
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-14,42
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|32,00
|
|Tam
|2.757
|2.830
|43,65
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|21,12
|
|Çeyrek
|668
|685
|10,55
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,74
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 3 kaybederek (% -1.31 ) 1, 303
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, BALAT, PKENT, YYAPI, CASA, MARTI, AYEN, METUR, INTEM, KSTUR
-
17:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKNSA, MZHLD, SONME, MEGAP, KARSN, MEGAP, KRGYO, IHLAS, DIRIT, SAYAS
-
17:36
MRGYO, YGYO, TACTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:36
SNKRN, ATSYH, KRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında