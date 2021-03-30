***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
30.03.2021 11:45
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921709
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En Düşük
450,73
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|VANGD
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|9.564.983
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|CMBTN
|337,20
|5.837.606
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|LUKSK
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|BLCYT
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|GLRYH
|11,16
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|TACTR
|21,60
|95.796
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|FROTO
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|GARAN
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|509.632.487
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|THYAO
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|BJKAS
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|EKGYO
|1,93
|401.630.823
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|EKGYO
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|401.630.823
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|IHLGM
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|GARAN
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|OSTIM
|3,07
|202.152.227
|% 2,68
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|YKBNK
|2,19
|125.356.853
|% 0,00
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|12:59
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,3450
|8,3509
|% 1,85
|
|Euro
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|Riyal
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|12:59
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|Satış
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|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,33
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|Altın Gr.
|454
|454
|3,50
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|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|36,00
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|Tam
|2.990
|3.067
|31,17
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|Yarım
|1.445
|1.484
|15,08
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|Çeyrek
|725
|742
|7,54
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|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,07
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|B. Petrol
|64,72
|64,72
|-0,20
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