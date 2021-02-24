***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
24.02.2021 15:26
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912161
BIST
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411,33
BIST En Aktif Hisseler15:16
|DOBUR
|20,24
|1.149.665
|% 10,00
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|PKENT
|1.760,00
|4.958.094
|% 10,00
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|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.844.222
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|7.718.193
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
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|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|78.113.342
|% -9,96
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|MEGAP
|8,09
|76.233.784
|% -9,91
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|MEGAP
|8,09
|76.233.784
|% -9,91
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|THYAO
|13,02
|1.635.312.259
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|KOZAL
|137,40
|1.539.277.044
|% 3,00
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|SASA
|39,38
|1.402.600.102
|% 8,43
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|PGSUS
|86,20
|1.097.424.582
|% 2,44
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|PETKM
|5,23
|1.045.584.453
|% -3,68
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|EKGYO
|2,36
|670.133.028
|% 0,85
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|IHLAS
|0,90
|213.340.853
|% -9,09
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|TSKB
|1,81
|391.499.900
|% 0,56
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|ODAS
|4,10
|811.021.694
|% 3,02
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|PETKM
|5,23
|1.045.584.453
|% -3,68
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|15:16
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,1566
|7,1593
|% 0,76
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|Euro
|8,7137
|8,7185
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0988
|10,1494
|% 1,00
|
|Frank
|7,8695
|7,9169
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9046
|1,9142
|% 0,82
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|15:16
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,73
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|Altın Gr.
|416
|416
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|46,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|41,57
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,11
|
|Çeyrek
|669
|684
|10,05
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,14
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|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
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|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,77
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