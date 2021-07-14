***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
14.07.2021 15:06
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951111
BIST
15:271.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 18,55
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
15:278,5889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0304
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
15:2710,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
15:27504,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,33
|Açılış
|: 504,30
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,85
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KRTEK
|8,37
|15.447.150
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.805.474
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|51.133.820
|% 9,88
|
|MERIT
|17,50
|1.366.042
|% 9,10
|
|EDIP
|3,78
|47.062.970
|% 8,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|61,25
|1.659.741
|% -3,09
|
|SILVR
|6,41
|19.120.093
|% -2,73
|
|SASA
|30,22
|1.303.338.905
|% 6,63
|
|GARAN
|8,45
|834.565.068
|% 0,00
|
|THYAO
|13,11
|431.016.736
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,30
|329.092.489
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,31
|282.367.741
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,31
|282.367.741
|% 1,76
|
|GARAN
|8,45
|834.565.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|91.600.594
|% 1,12
|
|KRDMD
|7,30
|329.092.489
|% 2,96
|
|SASA
|30,22
|1.303.338.905
|% 6,63
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5874
|8,5889
|% -0,35
|
|Euro
|10,1530
|10,1644
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8804
|11,9400
|% 0,08
|
|Frank
|9,3253
|9,3815
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2839
|2,2954
|% -0,32
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|20,28
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|20,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|23,48
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|11,36
|
|Çeyrek
|805
|824
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,05
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|-0,08
|
Seans Raporu
15:27
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15:41FADE
Yüzde 8.47 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 414, 563 adet işlem
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15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 91 artarak (% 1.33 ) 1, 209
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15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, KRTEK, EDATA
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15:40
EDATA, KGYO, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:40
SILVR, TKURU, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında