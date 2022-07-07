***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
07.07.2022 12:26
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Omurga Portföy DBE GSYF iç Tüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042930
BIST
12:362.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,86
|Açılış
|: 2.412
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|Önceki Kapanış
|: 2.408
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2.424
En Düşük
2.404
12:3617,2993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
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|Açılış
|: 17,3650
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|Önceki Kapanış
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17,3080
En Düşük
17,1857
12:3617,7042
En Yüksek
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|: 0,89%
|| 0,1562
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17,7159
En Düşük
17,5271
12:36969,67
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970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:36
|IZFAS
|2,47
|2.955.306
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.301.286
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.656.018
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,80
|15.865.620
|% 8,92
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|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
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|ULUSE
|177,00
|8.925.271
|% -4,99
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|KZBGY
|85,15
|1.733.348
|% -4,33
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|OYLUM
|2,67
|6.516.099
|% -3,26
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|EUKYO
|3,24
|159.927
|% -2,99
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|THYAO
|48,32
|1.226.797.279
|% -0,21
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|SISE
|21,36
|628.703.220
|% 0,00
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|EREGL
|26,10
|628.068.984
|% -2,10
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|SASA
|41,14
|477.732.099
|% 2,08
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|TUPRS
|239,00
|455.337.937
|% -2,37
|
|YKBNK
|4,25
|256.049.774
|% 1,43
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|EKGYO
|2,75
|153.868.336
|% -0,36
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|TSKB
|2,04
|81.169.347
|% 0,99
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|AKBNK
|8,01
|314.976.135
|% 1,26
|
|ISCTR
|4,47
|168.788.306
|% 0,68
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2877
|17,2993
|% 0,49
|
|Euro
|17,6783
|17,7042
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,6724
|20,7761
|% 1,03
|
|Frank
|17,7197
|17,8265
|% 0,33
|
|Riyal
|4,5934
|4,6164
|% 0,47
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|12:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,15
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,01
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
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|Tam
|6.521
|6.610
|2,00
|
|Yarım
|3.192
|3.232
|1,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,25
|