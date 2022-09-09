***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.09.2022 17:54
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OGC Omurga Çatı GYF güncel içtüzük belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062010
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1052
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.007,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.007,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2205
|18,2391
|% 0,09
|
|Euro
|18,3081
|18,3346
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,0821
|21,1878
|% 0,84
|
|Frank
|18,9110
|19,0250
|% 1,07
|
|Riyal
|4,8362
|4,8604
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|10,67
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.767
|6.860
|31,00
|
|Yarım
|3.297
|3.354
|16,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|3,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152