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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

15.12.2022 12:35
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Omurga Portföy Geometri Melek GSYF iç tüzüğü ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087475


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ULAS 11,22 4.749.333 % 10,00  
UZERB 196,90 1.073.302 % 10,00  
OZSUB 26,42 146.412.121 % 9,99  
PLTUR 11,01 485.706 % 9,99  
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Cumhuriyet 7.156 7.264 -93,00  
Tam 7.194 7.243 -85,00  
Yarım 3.484 3.541 -42,00  
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Gümüş.Ons 23,07 23,10 -0,81  
Gümüş Gr. 13,83 13,86 -0,47  
B. Petrol 82,69 82,69 -0,01  
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