***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
15.12.2022 12:35
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Omurga Portföy Geometri Melek GSYF iç tüzüğü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087475
BIST
13:505.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 130,71
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
13:5018,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
13:5019,8036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0958
|Açılış
|: 19,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
13:501.066,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -15,64
|Açılış
|: 1.066,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler13:50
|EPLAS
|28,82
|32.283.988
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.749.333
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.073.302
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|146.412.121
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|485.706
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|252.325.889
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|470.795.648
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|254.109.531
|% -9,94
|
|PAGYO
|32,24
|11.613.529
|% -4,62
|
|SILVR
|19,97
|174.342.386
|% -4,45
|
|ASELS
|57,60
|3.864.556.249
|% 2,13
|
|THYAO
|141,00
|3.727.527.553
|% 2,92
|
|ISCTR
|12,06
|3.110.210.869
|% 7,97
|
|AKBNK
|18,27
|3.104.499.470
|% 5,67
|
|EKGYO
|8,02
|2.845.462.870
|% 0,88
|
|SKBNK
|2,89
|1.079.304.326
|% 6,25
|
|EKGYO
|8,02
|2.845.462.870
|% 0,88
|
|ISCTR
|12,06
|3.110.210.869
|% 7,97
|
|VAKBN
|11,16
|2.168.517.661
|% 5,18
|
|AKBNK
|18,27
|3.104.499.470
|% 5,67
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6433
|18,6528
|% 0,16
|
|Euro
|19,7885
|19,8036
|% -0,48
|
|Sterlin
|22,9372
|23,0522
|% -0,60
|
|Frank
|19,9834
|20,1038
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9463
|4,9711
|% 0,15
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,69
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,37
|
|Cumhuriyet
|7.156
|7.264
|-93,00
|
|Tam
|7.194
|7.243
|-85,00
|
|Yarım
|3.484
|3.541
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,86
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-0,01
|