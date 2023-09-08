***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
08.09.2023 23:18
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapılan değişiklik sonrası ÇATI KATILIM GYF güncel içtüzük belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193485
BIST
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18:058.325
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
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En Yüksek
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En Yüksek
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|Açılış
|: 26,8200
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|Önceki Kapanış
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26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7296
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
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|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
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|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
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|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
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|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
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|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
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|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
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|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
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|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
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|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
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|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
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|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
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|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
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|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
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|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
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|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
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|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
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|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
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|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,8331
|26,8365
|% 0,13
|
|Euro
|28,6931
|28,7296
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3535
|33,5207
|% 0,05
|
|Frank
|29,9388
|30,1192
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1359
|7,1717
|% 0,13
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,79
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|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|1,83
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.008
|11.129
|20,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|-0,00
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|B. Petrol
|90,41
|90,41
|0,49
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