***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
24.04.2020 10:48
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840078
BIST
13:3498.784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 612,74
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.946
En Düşük
97.929
13:346,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
13:347,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
13:34388,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 388,46
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|4,18
|576.007
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.382.877
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.702.149
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.938.764
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.314.013
|% 9,98
|
|EGCYH
|0,30
|379.946
|% -9,09
|
|DENGE
|1,19
|587.564
|% -6,30
|
|BALAT
|2,25
|296.752
|% -6,25
|
|SELGD
|2,32
|724.117
|% -5,31
|
|EUYO
|1,53
|6.943.690
|% -4,97
|
|ECILC
|4,90
|471.839.529
|% 5,15
|
|GARAN
|8,11
|408.632.391
|% 0,50
|
|PETKM
|3,47
|281.486.550
|% 1,17
|
|GUSGR
|3,10
|277.654.618
|% 9,93
|
|SASA
|8,96
|265.547.606
|% 2,75
|
|ECILC
|4,90
|471.839.529
|% 5,15
|
|GUSGR
|3,10
|277.654.618
|% 9,93
|
|PETKM
|3,47
|281.486.550
|% 1,17
|
|DOHOL
|1,80
|124.942.331
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,24
|78.489.432
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5781
|8,6211
|% 0,36
|
|Frank
|7,1188
|7,1617
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8504
|1,8597
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,97
|
|Altın Gr.
|388
|389
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.550
|13,20
|
|Tam
|2.554
|2.617
|13,50
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,60
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|21,70
|21,70
|0,37
|