***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.03.2021 11:46
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921712
BIST
13:051.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,14
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
13:058,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1583
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
13:059,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1601
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
13:05455,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,21
|Açılış
|: 455,15
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler13:05
|VANGD
|6,93
|9.788.912
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|5.861.885
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.743.317
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,16
|17.640.240
|% 9,95
|
|BLCYT
|17,24
|77.289.729
|% 9,95
|
|DENGE
|7,33
|1.868.978
|% -9,95
|
|IDEAS
|82,00
|2.630.808
|% -8,89
|
|SANEL
|5,09
|1.784.618
|% -8,78
|
|ATSYH
|4,30
|131.767
|% -8,51
|
|UZERB
|49,70
|159.034
|% -8,22
|
|FROTO
|193,80
|732.537.688
|% 4,76
|
|GARAN
|6,84
|517.499.329
|% -0,73
|
|THYAO
|12,48
|476.717.166
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,78
|431.588.932
|% 6,58
|
|EKGYO
|1,93
|409.692.274
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|409.692.274
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,11
|119.505.294
|% -2,63
|
|GARAN
|6,84
|517.499.329
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,17
|149.933.936
|% -0,91
|
|OSTIM
|3,08
|202.892.083
|% 3,01
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3540
|8,3578
|% 1,93
|
|Euro
|9,8160
|9,8278
|% 1,66
|
|Sterlin
|11,4563
|11,5138
|% 1,93
|
|Frank
|8,8242
|8,8774
|% 1,61
|
|Riyal
|2,2191
|2,2302
|% 1,91
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,00
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,21
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|38,00
|
|Tam
|2.999
|3.077
|40,41
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|19,55
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,77
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|64,56
|64,56
|-0,36
|