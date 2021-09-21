***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.09.2021 16:07
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964735
BIST
17:231.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,63
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.386
17:238,6507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:2310,1473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0136
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:23493,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,32
|Açılış
|: 493,91
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
494,01
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:23
|YEOTK
|55,00
|169.489.120
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.987.387
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.913.384
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.354.539
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|12.538.514
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.108.587
|% -9,85
|
|METRO
|1,40
|36.377.282
|% -7,89
|
|TSGYO
|2,90
|29.625.632
|% -7,35
|
|SANFM
|23,28
|10.378.688
|% -6,88
|
|THYAO
|13,04
|1.521.426.566
|% 1,80
|
|GARAN
|9,17
|1.192.136.701
|% 0,99
|
|TUPRS
|109,70
|754.988.121
|% 2,05
|
|TEZOL
|17,14
|579.978.015
|% -4,46
|
|EREGL
|16,19
|469.558.760
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,38
|407.445.573
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|276.909.345
|% -1,12
|
|GARAN
|9,17
|1.192.136.701
|% 0,99
|
|THYAO
|13,04
|1.521.426.566
|% 1,80
|
|TSKB
|1,20
|89.157.437
|% -0,83
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6486
|8,6507
|% -0,16
|
|Euro
|10,1401
|10,1473
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,7770
|11,8361
|% -0,20
|
|Frank
|9,3268
|9,3830
|% 0,25
|
|Riyal
|2,3011
|2,3126
|% -0,13
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|12,10
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|-0,14
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:36NUGYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 702 adet işlem
-
17:34XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 488.00 milyon TL de
-
17:34HUBVC
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 11.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 044, 261 adet işlem
-
17:33SELVA
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 977, 167 adet işlem
-
17:32BRYAT
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 362.00 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 607 adet işlem