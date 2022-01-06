***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.01.2022 14:29
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üçüncü GYF Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989295
BIST
15:442.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:4413,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0814
|Açılış
|: 13,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:4415,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1333
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:44795,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,56
|Açılış
|: 795,43
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:44
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.772.133
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,90
|9.521.912
|% 9,06
|
|INTEM
|110,90
|11.095.343
|% 7,05
|
|ELITE
|22,04
|46.451.046
|% -9,97
|
|IHAAS
|10,50
|10.033.150
|% -9,72
|
|KRGYO
|7,13
|62.907.720
|% -8,82
|
|MARKA
|3,99
|3.316.596
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,16
|2.892.495.264
|% 5,27
|
|EREGL
|30,62
|1.952.272.951
|% -0,78
|
|GARAN
|11,50
|1.774.792.653
|% 0,44
|
|SISE
|14,74
|1.400.432.959
|% 2,29
|
|KRDMD
|10,47
|1.287.472.459
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,51
|966.005.122
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|358.445.829
|% -0,87
|
|GARAN
|11,50
|1.774.792.653
|% 0,44
|
|KRDMD
|10,47
|1.287.472.459
|% 1,65
|
|THYAO
|25,16
|2.892.495.264
|% 5,27
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7449
|13,7495
|% 0,60
|
|Euro
|15,5586
|15,5982
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,6159
|18,7093
|% 0,91
|
|Frank
|14,9548
|15,0449
|% 0,92
|
|Riyal
|3,6620
|3,6804
|% 1,02
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-14,31
|
|Altın Gr.
|794
|795
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|5.291
|5.371
|31,00
|
|Tam
|5.260
|5.397
|25,85
|
|Yarım
|2.542
|2.611
|12,51
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,17
|
|B. Petrol
|81,85
|81,85
|1,05
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:59MTRYO
Yüzde 6.96 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 023 adet işlem
-
15:58TUPRS
Yüzde 4.58 oranında artışla 187.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 541, 445 adet işlem
-
15:57INTEM
Yüzde 7.05 oranında artışla 110.90 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 979 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 4 artarak (% 0.88 ) 2, 232
-
15:56XU100
Endeks 2, 015 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 23, 297.00 milyon TL de