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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

06.01.2022 14:29
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği

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Üçüncü GYF Güncel İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989295


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BIST En Aktif Hisseler15:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.558.363 % 9,97  
HUBVC 10,07 14.772.133 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.414.746 % 9,91  
ORCAY 28,90 9.521.912 % 9,06  
INTEM 110,90 11.095.343 % 7,05  
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15:44 Alış Satış %  
Dolar 13,7449 13,7495 % 0,60  
Euro 15,5586 15,5982 % 0,86  
Sterlin 18,6159 18,7093 % 0,91  
Frank 14,9548 15,0449 % 0,92  
Riyal 3,6620 3,6804 % 1,02  
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15:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 -14,31  
Altın Gr. 794 795 -0,27  
Cumhuriyet 5.291 5.371 31,00  
Tam 5.260 5.397 25,85  
Yarım 2.542 2.611 12,51  
Çeyrek 1.275 1.305 6,25  
Gümüş.Ons 22,16 22,19 -0,56  
Gümüş Gr. 9,82 9,83 -0,17  
B. Petrol 81,85 81,85 1,05  
Seans Raporu 15:44
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