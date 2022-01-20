***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.01.2022 15:34
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OGI Fonu güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995376
BIST
18:002.014
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -27,87
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,3459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0791
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,2648
18:0015,1430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1006
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,0672
18:00790,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -5,62
|Açılış
|: 790,14
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3428
|13,3450
|% -0,60
|
|Euro
|15,1022
|15,1401
|% -0,68
|
|Sterlin
|18,0956
|18,1864
|% -0,76
|
|Frank
|14,4720
|14,5592
|% -0,94
|
|Riyal
|3,5429
|3,5607
|% -0,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,32
|
|Altın Gr.
|790
|791
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,12
|
|B. Petrol
|88,16
|88,16
|-0,28
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT