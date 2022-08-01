***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.08.2022 14:27
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
DYF- Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. DBE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050271
BIST
16:042.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 48,17
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:0417,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0425
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:0418,4315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1106
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:041.022,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,73
|Açılış
|: 1.022,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:02
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.018.038
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.756.587
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.090.388
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.047
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|132.486.932
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.448.142
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|142.490.396
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|104.919.621
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,10
|2.593.062.460
|% 1,39
|
|SISE
|22,84
|2.524.862.857
|% 4,67
|
|SASA
|46,18
|1.631.059.502
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,13
|982.277.356
|% 1,29
|
|ASELS
|22,80
|862.717.882
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,13
|982.277.356
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|664.875.088
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|785.803.741
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,71
|212.851.338
|% 0,00
|
|SISE
|22,84
|2.524.862.857
|% 4,67
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9433
|17,9523
|% 0,22
|
|Euro
|18,4094
|18,4325
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,8975
|22,0073
|% 0,69
|
|Frank
|18,8190
|18,9323
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,17
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.799
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|-2,45
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17RTALB
Yüzde 8.37 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 805, 515 adet işlem
-
16:16LUKSK
Yüzde 7.63 oranında artışla 69.15 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 511 adet işlem
-
16:14XU100
Endeks 2, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 26, 334.00 milyon TL de
-
16:14KRPLS
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 109, 981 adet işlem
-
16:13NTGAZ
Yüzde 9.49 oranında artışla 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 243, 062 adet işlem