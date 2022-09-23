***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.09.2022 12:15
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OGI Fonu güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064844
BIST
13:303.318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 22,59
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.290
13:3018,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4060
En Düşük
18,3035
13:3017,9958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0455
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
13:30979,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,16
|Açılış
|: 980,08
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
977,87
BIST En Aktif Hisseler13:30
|KRPLS
|7,37
|185.227.238
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|140.062.541
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|11.578.422
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|149.829.799
|% 9,93
|
|KMPUR
|54,65
|159.533.657
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|40.064.959
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.744.601
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|17.330.987
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.538.752
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|32.290.434
|% -9,91
|
|THYAO
|72,30
|2.783.534.679
|% 1,40
|
|SASA
|60,75
|1.460.240.762
|% 4,65
|
|SAHOL
|27,54
|1.200.456.490
|% 1,03
|
|EKGYO
|4,04
|1.026.544.555
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,64
|983.429.988
|% -1,42
|
|EKGYO
|4,04
|1.026.544.555
|% 0,25
|
|ZOREN
|4,48
|650.387.103
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,64
|983.429.988
|% -1,42
|
|HALKB
|7,65
|861.694.200
|% -1,92
|
|DOHOL
|5,34
|528.747.629
|% 1,71
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3948
|18,4060
|% 0,48
|
|Euro
|17,9845
|17,9958
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,3494
|20,4514
|% -0,96
|
|Frank
|18,6759
|18,7884
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8796
|4,9041
|% 0,58
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-17,47
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-16,00
|
|Tam
|6.642
|6.738
|-24,00
|
|Yarım
|3.236
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|88,35
|88,35
|-2,11
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