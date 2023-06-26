***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.06.2023 14:18
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162192
BIST
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15:095.721
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 138,59
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:0925,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,7265
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:0928,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 0,9397
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
15:091.608,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 49,31
|Açılış
|: 1.608,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:09
|GARFA
|38,28
|11.704.554
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|19.895.999
|% 10,00
|
|ACSEL
|71,55
|30.123.350
|% 9,99
|
|CLEBI
|603,50
|93.184.890
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|POLTK
|2.633,00
|43.094.847
|% -4,06
|
|BURVA
|65,25
|21.038.437
|% -3,90
|
|BURCE
|162,90
|23.245.602
|% -2,86
|
|UFUK
|64,50
|3.200.320
|% -2,57
|
|THYAO
|189,80
|6.312.195.549
|% 2,76
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|ASTOR
|59,90
|2.020.510.550
|% 7,16
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|EKGYO
|7,42
|786.320.785
|% 1,92
|
|ISCTR
|14,09
|1.390.252.514
|% 3,22
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8906
|25,9570
|% 2,88
|
|Euro
|28,2517
|28,3734
|% 3,43
|
|Sterlin
|32,8188
|32,9834
|% 2,62
|
|Frank
|28,9116
|29,0857
|% 3,13
|
|Riyal
|6,8818
|6,9163
|% 2,59
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,38
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|49,01
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.597
|10.871
|304,17
|
|Yarım
|5.143
|5.290
|263,00
|
|Çeyrek
|2.580
|2.645
|131,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|0,81
|
|B. Petrol
|74,51
|74,51
|0,50
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24KAREL
Yüzde 6.72 oranında artışla 17.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 505, 993 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 75 artarak (% 2.55 ) 6, 393
-
15:23XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 50, 686.00 milyon TL de
-
15:22ISSEN
Yüzde 5.82 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 165, 995 adet işlem
-
15:21FORTE
Yüzde 8.87 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 185, 736 adet işlem