***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 15:32
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Ocak 2021 tarih 2021/ 02 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Omurga GPYŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyündeki mevcut gayrimenkullerin 2021 yılı değerlemesi için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş'nin fon portföyüne alınacak gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin 2021 yılı değerlemesi için de Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906109
BIST
15:341.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -15,98
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:347,2943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0399
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:348,8629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0410
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:34437,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,73
|Açılış
|: 437,06
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:33
|PKENT
|1.524,60
|21.873.843
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|569.050
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.531.157
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.411.231
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,98
|6.839.480
|% -8,24
|
|BURVA
|45,00
|6.114.776
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,68
|178.877.890
|% -8,14
|
|GUBRF
|72,60
|1.945.070.132
|% 5,07
|
|GARAN
|9,35
|1.442.156.724
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,50
|1.026.711.002
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,86
|1.009.514.673
|% 3,76
|
|KARSN
|5,16
|988.384.059
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,34
|913.407.577
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.009.514.673
|% 3,76
|
|KARSN
|5,16
|988.384.059
|% 3,41
|
|ODAS
|3,80
|612.812.151
|% -1,04
|
|GARAN
|9,35
|1.442.156.724
|% -0,43
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2897
|7,2950
|% -0,53
|
|Euro
|8,8581
|8,8632
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,9838
|10,0339
|% -0,58
|
|Frank
|8,1800
|8,2293
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9384
|1,9481
|% -0,57
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|22,48
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.872
|2.945
|-37,10
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-17,95
|
|Çeyrek
|696
|712
|-8,97
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 89 kaybederek (% -1.18 ) 1, 583
-
15:43XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 19, 822.00 milyon TL de
-
15:43DGKLB
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 189, 461 adet işlem
-
15:42VAKFN
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 8.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 792, 846 adet işlem
-
15:40BURVA
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 44.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 403 adet işlem