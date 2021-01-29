***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15 Ocak 2021 tarih 2021/ 02 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Omurga GPYŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyündeki mevcut gayrimenkullerin 2021 yılı değerlemesi için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş'nin fon portföyüne alınacak gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin 2021 yılı değerlemesi için de Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin seçilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906109BIST