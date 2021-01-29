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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2021 15:32



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15 Ocak 2021 tarih 2021/01 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Omurga GPYŞ Ufuk Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde mevcut, Maslak 1453 Projesi - B4 Blok'un tamamının (236 adet daire) 2021 yılı değerlemesi için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'nin fon portföyünde mevcut diğer  gayrimenkullerin 2021 yılı değerlemesi için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş'nin fon portföyüne alınacak gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin 2021 yılı değerlemesi için de Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçilmesine, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906110


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