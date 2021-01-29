***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 15:32
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Ocak 2021 tarih 2021/01 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Omurga GPYŞ Ufuk Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde mevcut, Maslak 1453 Projesi - B4 Blok'un tamamının (236 adet daire) 2021 yılı değerlemesi için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'nin fon portföyünde mevcut diğer gayrimenkullerin 2021 yılı değerlemesi için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş'nin fon portföyüne alınacak gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin 2021 yılı değerlemesi için de Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906110
BIST
15:521.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -15,37
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:527,3294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:528,8983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:52437,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,51
|Açılış
|: 437,94
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:52
|PKENT
|1.524,60
|21.895.188
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|580.290
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.755.413
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.435.446
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|11.323.598
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,96
|7.021.072
|% -8,29
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,86
|186.504.696
|% -7,56
|
|GUBRF
|73,50
|1.996.913.808
|% 6,37
|
|GARAN
|9,33
|1.466.782.165
|% -0,64
|
|KOZAL
|115,90
|1.082.984.598
|% -1,28
|
|DOHOL
|3,86
|1.027.405.241
|% 3,76
|
|KARSN
|5,15
|1.021.606.910
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,34
|922.421.504
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.027.405.241
|% 3,76
|
|KARSN
|5,15
|1.021.606.910
|% 3,21
|
|ODAS
|3,79
|643.385.969
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,42
|226.481.128
|% 2,16
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3260
|7,3294
|% -0,07
|
|Euro
|8,8890
|8,8983
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,9834
|10,0335
|% -0,58
|
|Frank
|8,1819
|8,2312
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9382
|1,9479
|% -0,58
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,12
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,66
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,86
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06DGKLB
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 905, 232 adet işlem
-
16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TAVHL, BIMAS
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 03 kaybederek (% -1.14 ) 1, 307
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, BTCIM, AYCES, MARKA, TACTR, FADE, ISKPL, EMNIS, SEKUR, PKENT
-
16:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BURVA, INVEO