***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18 Ocak 2024 tarih 2024/05 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Omurga GGSPYŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde mevcut gayrimenkullerin 2024 yılı değerlemesi için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin, fon portföyüne alınacak gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin 2024 yılı değerlemesi için de Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin seçilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243776BIST