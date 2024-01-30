***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 17:58
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18 Ocak 2024 tarih 2024/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Omurga GGSPYŞ Ufuk Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde mevcut İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 10622 ada, 2 parselde konumlu, B4 blok tamamı 2024 yılı değerlemesi için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin, diğer tüm gayrimenkullerin 2024 yılı değerlemesi için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin fon portföyüne alınacak gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin 2024 yılı değerlemesi için de Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin, seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243777
BIST
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18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 8.513
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|Önceki Kapanış
|: 8.472
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8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0091
|Açılış
|: 30,3400
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|Önceki Kapanış
|: 30,3050
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30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0338
|Açılış
|: 32,8300
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.984,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.984,30
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|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
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2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3515
|30,3547
|% 0,03
|
|Euro
|32,9244
|32,9335
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,3146
|38,5067
|% -0,36
|
|Frank
|35,0179
|35,2289
|% -0,19
|
|Riyal
|8,0720
|8,1125
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|919,49
|921,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,04
|979,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,41
|2.032,75
|% 0,66
|