***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18 Ocak 2024 tarih 2024/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Omurga GGSPYŞ Ufuk Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde mevcut İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 10622 ada, 2 parselde konumlu, B4 blok tamamı 2024 yılı değerlemesi için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin, diğer tüm gayrimenkullerin 2024 yılı değerlemesi için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin fon portföyüne alınacak gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin 2024 yılı değerlemesi için de Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin, seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243777BIST