Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.08.2020 16:24
GÜNCEL HABERLER



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 5500000 TRY 100 İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866656


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:291.033
Değişim :  -0,12% |  -1,29
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.045 En Düşük
985
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKMGY 42,90 1.530.488 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 185.260 % 10,00  
ALCAR 78,20 6.599.896 % 9,99  
TKURU 41,68 1.673.535 % 9,97  
MSGYO 2,87 7.845.577 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4300 9,4773 % -0,40  
Frank 7,8961 7,9437 % -0,18  
Riyal 1,9279 1,9376 % 0,36  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.049 2.050 -13,97  
Altın Gr. 479 480 0,11  
Cumhuriyet 3.146 3.255 -89,00  
Tam 3.240 3.438 -22,90  
Yarım 1.573 1.635 -42,20  
Çeyrek 789 836 -7,60  
Gümüş.Ons 28,08 28,11 -0,83  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 -0,13  
B. Petrol 44,59 44,59 -0,50  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru