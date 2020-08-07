***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.08.2020 16:24
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 5500000 TRY 100 İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866656
BIST
16:291.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,29
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:297,2539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:298,5473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0651
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:29478,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 478,70
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.530.488
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.599.896
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.845.577
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|2.303.816.295
|% -5,29
|
|ASELS
|15,79
|1.319.210.674
|% 3,41
|
|GARAN
|6,45
|1.227.082.928
|% -0,31
|
|SISE
|5,92
|1.125.222.333
|% 2,96
|
|GUSGR
|5,12
|790.846.621
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|2.303.816.295
|% -5,29
|
|KRDMD
|2,52
|538.850.326
|% -2,70
|
|TSKB
|1,03
|201.423.210
|% -0,96
|
|GARAN
|6,45
|1.227.082.928
|% -0,31
|
|SISE
|5,92
|1.125.222.333
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4300
|9,4773
|% -0,40
|
|Frank
|7,8961
|7,9437
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9279
|1,9376
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.050
|-13,97
|
|Altın Gr.
|479
|480
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.255
|-89,00
|
|Tam
|3.240
|3.438
|-22,90
|
|Yarım
|1.573
|1.635
|-42,20
|
|Çeyrek
|789
|836
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,11
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,13
|
|B. Petrol
|44,59
|44,59
|-0,50
|
Seans Raporu
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-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.19 ) 1, 169
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16:44XU100
Endeks 1, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 19, 527.00 milyon TL de
-
16:44TATGD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 307, 154 adet işlem
-
16:43BRYAT
Yüzde 7.10 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 353 adet işlem
-
16:42AKCNS
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 030, 638 adet işlem