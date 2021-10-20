***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOğuz Kösebay Yön. Kurulu Üyesi / Genel Müdür 0212 325 32 50 oguz@omurgacap.com Serm. Piy. Faal. Düzey 3 211884Sevim Dilek Altınay Teftiş ve İç Kontrol Bölüm Yöneticisi 0212 325 32 50 dilek.altinay@omurgacap.com Serm. Piy. Faal. İleri Düzey 204705Alin Taşçı Destek Hizmetleri Uzmanı 0212 325 32 50 alin@omurgacap.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 6000000 TRY 100 İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviTamar Demir Yazgül Araştırma UzmanıAlin Taşçı Destek Hizmetleri UzmanıSevim Dilek Altınay Teftiş/ İç Kontrol Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971575