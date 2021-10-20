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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2021 17:30



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Oğuz Kösebay Yön. Kurulu Üyesi / Genel Müdür 0212 325 32 50 oguz@omurgacap.com Serm. Piy. Faal. Düzey 3 211884
Sevim Dilek Altınay Teftiş ve İç Kontrol Bölüm Yöneticisi 0212 325 32 50 dilek.altinay@omurgacap.com Serm. Piy. Faal. İleri Düzey 204705
Alin Taşçı Destek Hizmetleri Uzmanı 0212 325 32 50 alin@omurgacap.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 6000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Tamar Demir Yazgül Araştırma Uzmanı
Alin Taşçı Destek Hizmetleri Uzmanı
Sevim Dilek Altınay Teftiş/ İç Kontrol Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971575

GÜNCEL HABERLER




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DOBUR 37,40 11.591.910 % 10,00  
SERVE 14,31 318.031 % 9,99  
EDIP 3,92 51.589.664 % 9,80  
HLGYO 2,62 38.136.089 % 9,62  
OLMK 7,70 9.746.974 % 9,38  
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Frank 10,2592 10,3210 % 2,77  
Riyal 2,5123 2,5249 % 2,61  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 0,44  
Altın Gr. 541 541 13,34  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,14 24,17 -0,14  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,13  
B. Petrol 83,61 83,61 -2,21  
Seans Raporu 18:05
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