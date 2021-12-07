***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2021 13:58
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Omurga Yapı A.Ş. 4830000 TRY 80,500
Mehmet Erktin 530000 TRY 8,833
M. Burak Divanlıoğlu 530000 TRY 8,833
Aydonat Atasever 80000 TRY 1,333
Oğuz Kösebay 30000 TRY 0,500
TOPLAM 6000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981495
BIST
16:491.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 53,85
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.982
En Düşük
1.943
16:4913,6804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1172
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:4915,3996
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1802
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:49781,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -8,09
|Açılış
|: 781,19
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:49
|PKENT
|5.418,60
|6.451.151
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.209.584
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.504.075
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,95
|102.367.353
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,95
|102.367.353
|% -9,86
|
|SISE
|14,67
|4.034.042.084
|% 9,97
|
|GARAN
|11,88
|2.365.302.124
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,68
|2.293.160.235
|% 4,09
|
|ASELS
|23,14
|1.928.405.014
|% 2,66
|
|THYAO
|19,29
|1.691.091.758
|% 3,21
|
|SISE
|14,67
|4.034.042.084
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,56
|979.074.242
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,41
|592.562.725
|% 1,26
|
|KRDMD
|9,68
|2.293.160.235
|% 4,09
|
|KLGYO
|2,21
|524.314.486
|% -9,80
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6779
|13,6804
|% -0,85
|
|Euro
|15,3811
|15,3996
|% -1,16
|
|Sterlin
|18,0604
|18,1510
|% -0,96
|
|Frank
|14,7211
|14,8098
|% -0,86
|
|Riyal
|3,6403
|3,6586
|% -0,71
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,41
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
|
|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
|
|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
|