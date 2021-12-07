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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2021 13:58
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Omurga Yapı A.Ş. 4830000 TRY 80,500
Mehmet Erktin 530000 TRY 8,833
M. Burak Divanlıoğlu 530000 TRY 8,833
Aydonat Atasever 80000 TRY 1,333
Oğuz Kösebay 30000 TRY 0,500
TOPLAM 6000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981495


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 5.418,60 6.451.151 % 10,00  
INTEM 66,00 40.209.584 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
MZHLD 35,24 2.504.075 % 9,99  
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Tam 5.147 5.277 -51,93  
Yarım 2.488 2.553 -25,12  
Çeyrek 1.248 1.276 -12,56  
Gümüş.Ons 22,26 22,30 -0,13  
Gümüş Gr. 9,80 9,81 -0,13  
B. Petrol 74,77 74,77 1,69  
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