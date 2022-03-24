***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.03.2022 16:46
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7500000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Omurga Yapı A.Ş. 4830000 TRY 64,40
Mehmet Erktin 856750 TRY 11,42
M. Burak Divanlıoğlu 856750 TRY 11,42
Aydonat Atasever 856500 TRY 11,42
Oğuz Kösebay 100000 TRY 1,33
TOPLAM 7500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012679
BIST
16:592.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,72
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:5914,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0174
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:5916,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0172
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:59932,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,98
|Açılış
|: 932,90
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.886.332
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.115.889
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.017.553
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|40.435.005
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|9.264.626
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.741.529
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.827.478
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,55
|3.885.393.263
|% 1,44
|
|THYAO
|28,08
|1.771.738.086
|% -0,07
|
|EREGL
|33,82
|1.752.609.870
|% 0,96
|
|SISE
|14,53
|1.495.251.979
|% 2,69
|
|GARAN
|12,08
|1.345.934.442
|% -0,74
|
|KRDMD
|15,55
|3.885.393.263
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,27
|463.471.479
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,94
|695.805.855
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|535.806.851
|% -2,11
|
|GARAN
|12,08
|1.345.934.442
|% -0,74
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8425
|14,8462
|% 0,12
|
|Euro
|16,3310
|16,3622
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,4979
|19,5957
|% -0,22
|
|Frank
|15,8640
|15,9595
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9458
|3,9656
|% 0,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|9,23
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,94
|
|Cumhuriyet
|6.185
|6.279
|64,00
|
|Tam
|6.159
|6.313
|66,81
|
|Yarım
|2.977
|3.054
|32,32
|
|Çeyrek
|1.493
|1.527
|16,16
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,22
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,07
|
Seans Raporu
16:59
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-
17:14FRIGO
Yüzde 4.10 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 911, 527 adet işlem
-
17:13ANGEN
Yüzde 4.75 oranında artışla 28.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 076 adet işlem
-
17:12ALKIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 961, 777 adet işlem
-
17:11SNGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 397, 098 adet işlem
-
17:10MEPET
Yüzde 9.61 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 454, 644 adet işlem