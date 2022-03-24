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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.03.2022 16:46
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Omurga Yapı A.Ş. 4830000 TRY 64,40
Mehmet Erktin 856750 TRY 11,42
M. Burak Divanlıoğlu 856750 TRY 11,42
Aydonat Atasever 856500 TRY 11,42
Oğuz Kösebay 100000 TRY 1,33
TOPLAM 7500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012679


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ULUSE 70,45 13.981.178 % 9,99  
ENSRI 18,63 64.886.332 % 9,98  
SEYKM 7,05 61.115.889 % 9,98  
NIBAS 10,83 41.017.553 % 9,95  
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Altın Ons 1.953 1.953 9,23  
Altın Gr. 933 933 4,94  
Cumhuriyet 6.185 6.279 64,00  
Tam 6.159 6.313 66,81  
Yarım 2.977 3.054 32,32  
Çeyrek 1.493 1.527 16,16  
Gümüş.Ons 25,59 25,62 0,50  
Gümüş Gr. 12,20 12,22 0,22  
B. Petrol 121 121 -1,07  
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