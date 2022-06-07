Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.06.2022 15:39
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mehmet Erktin Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yatırım Komitesi Üyesi
AYDONAT ATASEVER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Kösebay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür/ Yatırım Komitesi Üyesi
Mehmet Kösebay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mehmet Erktin Araştırma Uzmanı
Alin Taşçı Destek Hizmetleri Uzmanı
Sevim Dilek Altınay Teftiş/ İç Kontrol Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035318


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:532.552
Değişim :  -3,63% |  -96,04
Açılış :  2.659  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.685 En Düşük
2.544
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 55,35 21.917.438 % 9,93  
EMKEL 2,61 26.945.239 % 9,66  
ULUUN 22,26 562.952.947 % 8,06  
FONET 11,74 88.800.990 % 6,15  
UFUK 45,00 832.990 % 5,98  
daha fazla
17:51 Alış Satış %  
Dolar 17,1124 17,1232 % 2,20  
Euro 18,3972 18,4417 % 2,61  
Sterlin 21,3802 21,4875 % 1,67  
Frank 17,4829 17,5882 % 1,91  
Riyal 4,5445 4,5673 % 2,05  
daha fazla
17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 3,70  
Altın Gr. 1.020 1.020 22,16  
Cumhuriyet 6.815 6.918 166,00  
Tam 6.786 6.957 172,91  
Yarım 3.280 3.365 83,64  
Çeyrek 1.645 1.683 41,82  
Gümüş.Ons 22,13 22,16 -0,08  
Gümüş Gr. 12,16 12,18 0,19  
B. Petrol 122 122 1,08  
Seans Raporu 17:51
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru