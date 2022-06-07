***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2022 15:39
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mehmet Erktin Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yatırım Komitesi Üyesi
AYDONAT ATASEVER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Kösebay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür/ Yatırım Komitesi Üyesi
Mehmet Kösebay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mehmet Erktin Araştırma Uzmanı
Alin Taşçı Destek Hizmetleri Uzmanı
Sevim Dilek Altınay Teftiş/ İç Kontrol Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035318
BIST
17:532.552
En Yüksek
|Değişim
|: -3,63%
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|Açılış
|: 2.659
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|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.685
En Düşük
2.544
17:5317,1313
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
16,7519
17:5318,4471
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|Önceki Kapanış
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18,5096
En Düşük
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17:531.019,77
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|Açılış
|: 1.019,77
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ACSEL
|55,35
|21.917.438
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.945.239
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,26
|562.952.947
|% 8,06
|
|FONET
|11,74
|88.800.990
|% 6,15
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|OYYAT
|76,50
|87.432.132
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.307.925
|% -9,90
|
|TETMT
|237,70
|30.655.331
|% -9,59
|
|TOASO
|66,55
|1.653.370.112
|% -9,27
|
|THYAO
|47,62
|6.209.317.668
|% -1,73
|
|SISE
|22,12
|3.645.838.832
|% -4,16
|
|SASA
|42,98
|2.830.107.519
|% -1,15
|
|KRDMD
|14,82
|2.488.276.528
|% -1,98
|
|EREGL
|34,36
|2.372.080.955
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,72
|954.833.420
|% -4,23
|
|SEGYO
|1,25
|416.241.557
|% 3,31
|
|TSKB
|2,33
|618.811.154
|% -3,32
|
|DOHOL
|4,02
|1.067.610.364
|% -5,41
|
|YKBNK
|4,67
|1.011.748.759
|% -4,30
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1124
|17,1232
|% 2,20
|
|Euro
|18,3972
|18,4417
|% 2,61
|
|Sterlin
|21,3802
|21,4875
|% 1,67
|
|Frank
|17,4829
|17,5882
|% 1,91
|
|Riyal
|4,5445
|4,5673
|% 2,05
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,70
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,16
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,08
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