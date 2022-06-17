***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMehmet Erktin Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yatırım Komitesi ÜyesiAYDONAT ATASEVER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yatırım Komitesi ÜyesiMUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yatırım Komitesi ÜyesiOğuz Kösebay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür/ Yatırım Komitesi ÜyesiMehmet Kösebay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037855BIST