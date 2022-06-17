***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2022 10:21
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mehmet Erktin Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yatırım Komitesi Üyesi
AYDONAT ATASEVER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yatırım Komitesi Üyesi
MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yatırım Komitesi Üyesi
Oğuz Kösebay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür/ Yatırım Komitesi Üyesi
Mehmet Kösebay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037855
BIST
10:212.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,63
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
10:2117,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
10:2118,2378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0374
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
10:211.027,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.027,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:21
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|PRDGS
|3,00
|143.860.636
|% 8,70
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|KMPUR
|33,54
|36.028.953
|% 7,86
|
|TSGYO
|5,21
|27.291.162
|% 6,54
|
|YGGYO
|21,30
|1.743.180
|% -4,83
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|UFUK
|71,60
|1.805.630
|% -2,85
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|RHEAG
|1,73
|133.164
|% -2,81
|
|SISE
|21,48
|328.514.379
|% 1,99
|
|THYAO
|47,32
|304.459.150
|% -0,04
|
|SASA
|45,18
|276.654.001
|% -0,57
|
|EREGL
|29,16
|204.027.150
|% -0,14
|
|PRDGS
|3,00
|143.860.636
|% 8,70
|
|PRDGS
|3,00
|143.860.636
|% 8,70
|
|ODAS
|3,01
|82.746.023
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,56
|53.884.197
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,91
|68.054.278
|% 0,26
|
|SISE
|21,48
|328.514.379
|% 1,99
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3153
|17,3250
|% 0,15
|
|Euro
|18,2326
|18,2378
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,2272
|21,3336
|% -0,37
|
|Frank
|17,8457
|17,9532
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6018
|4,6248
|% 0,09
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-12,36
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.795
|6.904
|-62,00
|
|Yarım
|3.336
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,00
|