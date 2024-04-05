***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOğuz Kösebay Yön. Kurulu Üyesi / Genel Müdür 0212 325 32 50 oguz@omurgacap.com Serm. Piy. Faal. Düzey 3 211884Mustafa Güçlü Gözaydın Teftiş ve İç Kontrol Bölüm Yöneticisi 0212 325 32 50 guclu.gozaydin@omurgacap.com Serm. Piy. Faal. İleri Düzey 207318Alin Taşçı Fon Operasyon 0212 325 32 50 alin@omurgacap.comYönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMehmet Erktin Araştırma UzmanıAlin Taşçı Fon OperasyonMustafa Güçlü Gözaydın Teftiş/ İç Kontrol YöneticisiHayriye Şemşek Muhasebe Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268447BIST