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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

07.08.2020 16:09
GÜNCEL HABERLER



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/08/2020
Karar Sayısı
2020/14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

07.08.2020
  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
  
SERİ: II-14.1 SAYILI  "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" 2. BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM  KURULUNUN
  
KARAR TARİHİ : 07.08.2020
  
KARAR SAYISI  : 2020/14
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde düzenlenen, Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait
a) Finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incandartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
  
beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,
  
OMURGA GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM SERMAYESİ
  
                     PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
  
   Mehmet ERKTİN                                            Oğuz KÖSEBAY
  
Yönetim Kurulu Başkanı                               Finansal Raporlamadan Sorumlu
  
                                                                 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866651


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Yarım 1.561 1.622 -54,60  
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Gümüş.Ons 28,28 28,32 -0,62  
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