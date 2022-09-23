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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği

23.09.2022 16:14
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Türkçe
Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
19/09/2022
Açıklamalar

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu isim değişikliği 05/09/2022 tarihli E-12233903-315.04-25645 sayılı SPK yazısıyla Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak onaylanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064922


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