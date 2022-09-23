***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
23.09.2022 16:14
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
19/09/2022
Açıklamalar
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetimi A.Ş. Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu isim değişikliği 05/09/2022 tarihli E-12233903-315.04-25645 sayılı SPK yazısıyla Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Çatı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064922
BIST
16:183.295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,08
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:1818,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0918
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:1817,9830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0583
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:18980,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,51
|Açılış
|: 980,38
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KRPLS
|7,37
|189.725.171
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.045.470
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.414.318
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.346.868
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|99.494.430
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.361.958
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.285.118
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.736.501
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.256.477
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.581.642
|% -9,91
|
|THYAO
|71,40
|4.000.890.203
|% 0,14
|
|SASA
|61,20
|2.274.118.619
|% 5,43
|
|SAHOL
|27,40
|1.621.136.326
|% 0,51
|
|VAKBN
|7,71
|1.353.878.553
|% -0,52
|
|SISE
|27,28
|1.343.393.297
|% -0,87
|
|EKGYO
|4,01
|1.281.749.499
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,56
|978.511.408
|% 7,55
|
|VAKBN
|7,71
|1.353.878.553
|% -0,52
|
|DOHOL
|5,31
|773.149.801
|% 1,14
|
|HALKB
|7,67
|1.139.137.516
|% -1,67
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4081
|18,4099
|% 0,50
|
|Euro
|17,9838
|17,9920
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,3490
|20,4510
|% -0,96
|
|Frank
|18,7663
|18,8793
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8778
|4,9022
|% 0,55
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-14,84
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,76
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.644
|6.740
|-22,00
|
|Yarım
|3.237
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|-0,32
|
|B. Petrol
|88,02
|88,02
|-2,44
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31BIZIM
Yüzde 5.58 oranında artışla 25.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 506, 667 adet işlem
-
16:30ANGEN
Yüzde 4.34 oranında artışla 33.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 757 adet işlem
-
16:29GLBMD
Yüzde 9.51 oranında artışla 13.47 lira fiyatla işlem gören hissede 949, 902 adet işlem
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 49 kaybederek (% -0.26 ) 3, 572
-
16:28XU100
Endeks 3, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 40, 088.00 milyon TL de